Eşini kaybetmişti... Özgü Namal'a flaş teklif! - Haberler Magazin
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Eşini kaybetmişti... Özgü Namal'a flaş teklif!

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Eşini kaybetmişti... Özgü Namal'a flaş teklif!

Geçtiğimiz yıl yoga ve nefes terapisti olan eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybederek büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu Özgü Namal'e flaş bir teklif yapıldı. İşte o teklifin perde arkası...

Geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Namal'ın en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede yer almak. Geçen yıl eşi Serdar Oral'ı kaybeden ödüllü oyuncuya son olarak Masumlar Apartmanı'ndan teklif gittiği kulislerde konuşuluyor.

SICAK BAKMIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Masumlar Apartmanı'nın düşen reytinglerine çare bulmak için diziye etkili bir oyuncu ve karakter sokmak için harekete geçildi. Dizinin senaristi Özgü Namal'la bağlantıya geçti. Yapımcı Onur Güvenatam'ın Namal'a ciddi bir rakam önerdiği iddia edildi. Ancak ünlü oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatı sonrası Köyceğiz'den taşınarak İstanbul'a yerleşen Özgü Namal, geçtiğimiz hafta oğlu Nefes ile Ümraniye'de görüntülenmişti.

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Haber: Eşini kaybetmişti... Özgü Namal'a flaş teklif! - Haberler Magazin
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