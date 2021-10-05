Aleyna'yla ilgili aşk iddiasına cevap veren Emrah Karaduman, yeni bombasını patlattı - Haberler Magazin
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Aleyna'yla ilgili aşk iddiasına cevap veren Emrah Karaduman, yeni bombasını patlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Aleyna'yla ilgili aşk iddiasına cevap veren Emrah Karaduman, yeni bombasını patlattı

Ünlü aranjör ve besteci Emrah Karaduman Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak kariyerinden ve Aleyna Tilki ile yapacağı yeni şarkısından bahsetti.

Aleyna Tilki ile çıkardığı Cevapsız Çınlama şarkısıyla adını duyuran Emrah Karaduman, Haberler.com'un Youtube kanalında Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtladı. Müziğe başlama yolculuğundan bahseden Karaduman, Aleyna Tilki ile aşk yaşayıp yaşamadığı yönündeki iddiaya da cevap verdi.

Şarkı çıkaran fenomenler hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Emrah Karaduman, Ahmet Furkan Başdemir'in "Müzik sektörüne nasıl atıldın?", "Çalışmayı düşündüğün yeni isimler var mı?", "Fenomenlerin müzik yapmasına nasıl bakıyorsun?", "Çalışırken keyif aldığın sanatçılar kimler?" ve "Uluslararası çalışmaların devamı gelecek mi?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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Haber: Aleyna'yla ilgili aşk iddiasına cevap veren Emrah Karaduman, yeni bombasını patlattı - Haberler Magazin
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