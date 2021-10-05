Aleyna'yla ilgili aşk iddiasına cevap veren Emrah Karaduman, yeni bombasını patlattı

Aleyna Tilki ile çıkardığı Cevapsız Çınlama şarkısıyla adını duyuran Emrah Karaduman, Haberler.com'un Youtube kanalında Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtladı. Müziğe başlama yolculuğundan bahseden Karaduman, Aleyna Tilki ile aşk yaşayıp yaşamadığı yönündeki iddiaya da cevap verdi.

Şarkı çıkaran fenomenler hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Emrah Karaduman, Ahmet Furkan Başdemir'in "Müzik sektörüne nasıl atıldın?", "Çalışmayı düşündüğün yeni isimler var mı?", "Fenomenlerin müzik yapmasına nasıl bakıyorsun?", "Çalışırken keyif aldığın sanatçılar kimler?" ve "Uluslararası çalışmaların devamı gelecek mi?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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