Elkızı canlı izle! Elkızı 2. bölüm fragmanı izle! Elkızı yeni bölüm hangi gün, hangi kanalda? FOX TV canlı izleme linki!

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ELKIZI HANGİ GÜN?
Elkızı dizisinin Muğla'da geçeceği biliniyor. Ezo'nun acı dolu hayat hikayesinin işleneceği dizinin konusu merak ediliyor. Ekranlara ilk bölümüyle gelen dizi cumartesi günleri yayınlanacak.
ELKIZI KONUSU NEDİR?
Elkızı dizisinde bir baba ve kızın hikayesi anlatılacak. Ezo'nun hikayesi izleyiciyi duygulandıracak. Muğla'da çekimleri devam eden dizi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor. Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan ise dizide Ezo'nun babası Resul karakterini canlandıracak.