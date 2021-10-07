Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu olayı! Seda Akbalık: Karım, beni yeğenimle aldattı

Kanal D'nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı Ece Üner İle Susma programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söyledi.

"EŞİM BENİ YEĞENİMLE ALDATTI"

Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin, önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" dedi. Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.

"MURAT VE SEDAT KIZIMIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLAR"

Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu. Canlı yayına çıkan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.

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