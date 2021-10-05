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"Ece Üner ile Susma" da büyük hesaplaşma

Hürriyet - Haberler | Magazin

I MEMNU GİBİ HİKAYE!Sedat Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin stüdyoya geldi.

AŞK-I MEMNU GİBİ HİKAYE!

Sedat Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin stüdyoya geldi. Sedat, Nesrin ve Murat aşk üçgeninde büyük yüzleşme yaşanırken Nesrin'in babasının iddiaları şok etkisi yarattı. "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Bu iddialara Murat'ı da dahil ederek "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" dedi.

HER YAYINDA ŞOK EDEN YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKIYOR

Önceki yayınlarda Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Sedat'ın ablasından ise izleyenleri hayrete düşürecek iddialar gelmişti. Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Hüseyin İnan İzmirlioğlu'nun danışman olarak yer aldığı "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün saat 15.45'te canlı yayınla Kanal D'de...

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Haber: 'Ece Üner ile Susma' da büyük hesaplaşma - Haberler Magazin
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