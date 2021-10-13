Dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı! Hazar Ergüçlü'den olay yaratan sevişme sahnesi

BluTV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi kısa süre sonra başlayacak. Dizinin fragmanı da yayınlandı. İlk görüntülere ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahneleri damga vurdu.

OYUNCU KADROSU ZENGİN

The Affair dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.

SIRADAN İHANET HİKAYESİNİN ÖTESİNDE

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ DAMGA VURDU

Dizinin fragmanında en çok konuşulan detay Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi oldu. Ergüçlü'nün oyunculuğu hayranları tarafından tam not aldı.

Haberler.com - Magazin Haberleri