Dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı! Hazar Ergüçlü'den olay yaratan sevişme sahnesi - Haberler Magazin
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Dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı! Hazar Ergüçlü'den olay yaratan sevişme sahnesi

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BluTV'nin Saklı dizisi daha başlamadan fragmanı ortalığı karıştırdı. Dizinin fragmanına ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi damga vurdu.

BluTV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi kısa süre sonra başlayacak. Dizinin fragmanı da yayınlandı. İlk görüntülere ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahneleri damga vurdu.

The Affair dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

Dizinin fragmanında en çok konuşulan detay Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi oldu. Ergüçlü'nün oyunculuğu hayranları tarafından tam not aldı.

Dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı! Hazar Ergüçlü'den olay yaratan sevişme sahnesi
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Haber: Dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı! Hazar Ergüçlü'den olay yaratan sevişme sahnesi - Haberler Magazin
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