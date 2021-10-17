Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş - Haberler Magazin
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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yardım talebinde bulunarak eşinin dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti. Olayın ardından Okan Kurt, "Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme de tehditte bulundular" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla Kavga etti. Bunun üzerine Akalın ise sosyal medya üzerinden yardım isteyerek eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti. Söz konusu paylaşımda ünlü isim, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

"YANDAKİ ARKADAŞLAR TEHDİT ETTİ"

Söz konusu kavga ile ilgili olarak Okan Kurt'tan da ilk açıklama geldi. Olayın ardından gazetecilere konuşan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik." dedi.

TEHDİT EDEN CUMHURBAŞKANI'NIN BERBERİ

Bir muhabirin "Tehdit neyden kaynaklı?" sorusuna ise Kurt, "Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş
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Haber: Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş - Haberler Magazin
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