Demet Akalın, Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğundan ayrıldı

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının eski sunucusu Fatih Ürek, 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurdu. Eski dostu Akalın hakkında konuşmaya devam eden Ürek, şarkıcının ekibi bıktırdığını da ileri sürdü.

"3 GÜN 15 SAAT ÇALIŞAMAM"

Bunun üzerine telefonla yayına bağlanan Demet Akalın, şunları söyledi: "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek Ürek'e tepki gösterdi. Yarışmadan ayrıldığını doğrulayan şarkıcı, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim."

"BANA KİMSE DİSİPLİNSİZ DİYEMEZ"

"Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın."

Yarışmayı yeniden sunmayacağını belirten Ürek ise "Allah korusun" diyerek karşılık verdi.

Haberler.com - Magazin Haberleri