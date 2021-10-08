Demet Akalın, 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Yerine bomba isim - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet Akalın, 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Yerine bomba isim

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Demet Akalın, 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Yerine bomba isim

Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti. Akalın yerine kim geçecek? İşte detaylar...

FATİH, İSTANBUL (Snob Magazin) - Fatih Ürek, 2. Sayfa programına katıldı ve eski dostu Demet Akalın ile ilgili bombayı patlattı. Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek sitem etti.

"GÜLBEN'İ VEYA SONGÜL'Ü ALIN"

Fatih Ürek bu soruya yanıt vermezken Akalın ise o iddiayı doğruladı. Akalın ' Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söyleyen Ürek'i onayladı.

Akalın açıklamasında "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben Ergen'i veya Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih'i bile geri alabilirler" dedi.

Fatih Ürek ise "Allah korusun" diyerek olumsuz yanıt verdi.

Demet Akalın, 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Yerine bomba isim

Demet Akalın, 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Yerine bomba isim

Demet Akalın, 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Yerine bomba isim

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Demet Akalın, Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğundan ayrıldı

Demet Akalın, Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğundan ayrıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Engin Altay Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Deniz Akkaya
Spor Muslera Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sultan Selim Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Demet Akalın, 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Yerine bomba isim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:43:53. #1.11#