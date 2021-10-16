Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'dan babasına son görev! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'dan babasına son görev!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'dan babasına son görev!

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un rol aldığı, bir dönemin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren Alpaslan Özmol'un acı günü... Alpaslan Özmol, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babası Coşkun Özmol, son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazan diziler arasında bulunan ' Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un bugün en acı günü…'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, solunum yetmezliği şikayeti ile bir süredir tedavi altındaydı.

'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik'te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bugün babasını son yolculuğuna uğurladı.

Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'dan babasına son görev!

Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'dan babasına son görev!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Nihal Yalçın Zeynep Bastık Tarkan
Spor Muslera Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Demir Çelik Adnan Menderes Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'dan babasına son görev! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 21:36:19. #1.12#