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Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendiler

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Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendiler

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırmıştı. İkili, önceki akşam ilk kez el ele görüntülendi. İşte detaylar...

Sevgilisi Emir Ersoy için 30 kişilik süpriz bir doğum günü partisi organize eden Gökçe Bahadır, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

Mekana girmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır "İlişkimiz güzel gidiyor. Birbirimizi her geçen gün biraz daha iyi tanıyoruz" dedi.

Emir Ersoy ise Gökçe Bahadır hakkında,"Gökçe harika bir insan, on parmağında on marifet var. Hem oyunculuğu hem de müzisyenliği harika!" ifadelerini kullandı.

Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendiler

Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendiler

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