Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum - Haberler Magazin
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Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

Hürriyet - Haberler | Magazin
Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

'50 YAŞINA GİRMEKTEN HOŞLANMADIM'Müzik dünyasının efsane seslerinden Jane Birkin'in oyuncu kızı Charlotte Gainsbourg, yaşlanmaya yaklaşımının annesi gibi olmasını istediğini belirtti.

'50 YAŞINA GİRMEKTEN HOŞLANMADIM'

Müzik dünyasının efsane seslerinden Jane Birkin'in oyuncu kızı Charlotte Gainsbourg, yaşlanmaya yaklaşımının annesi gibi olmasını istediğini belirtti. Bir dönemin efsane aşıkları olan Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un birlikteliğinden dünyaya gelen Charlotte, 50 yaşına gelmekten hoşlanmadığını ama bu konuda kendisi 74 yaşında olan annesi Birkin'in "50 yaşına gelmek güzel bir şey" diyerek güvence verdiğini anlattı.

'ANNEM GİBİ ÇEKİMSER KALMAK İSTERİM'

Sunday Times'a röportaj veren Charlotte Gainsbourg, aslında yüzü dolgunlaştırmaya yarayan enjeksiyonlara tamamen karşı olmadığını söyleyerek "yine de bu konuda annesi Jane Birkin gibi çekimser kalmayı umduğunu" söyledi. Charlotte Gainsbourg "Annemi örnek alacağım için mutluyum. Yaşına sadık biri. Onun yaşını kabullenme ile ilgili yaklaşımı güzel ve çok anlamlı" dedi.

ÜNLÜ ÇİFTİN TEK KIZI

Charlotte Gainsbourg, ünlüler dünyasının ikonik aşıklarından biri olarak nitelendirilen Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un kızı. Bir dönemin en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Jane Birkin'in de gençlik yıllarında görüntüsüyle ilgili sorunları olmuştu.

'YATARKEN YASTIĞIMIN ALTINA GÖZ KALEMİ KOYARDIM'

Birkin bunu kendisi bazı röportajlarında ve dergiler için yazdığı makalelerde ifade etti. Gençlik yıllarında görüntüsünü beğenmediğini, kendisini çekici bulmadığını belirten Jane Birkin bu yüzden bol bol makyaj yaptığını saklamadı. Birkin, yatarken bile, kocasının uyuduğu sırada uygulayabilmek için yastığının altına göz kalemini koyduğunu itiraf etti geçen yıl.

O KLİP DÖNÜM NOKTASI OLDU

Jane Birkin kendi güzelliğini keşfetmesinin ise Serge Gainsbourg ile ilişkisi sırasında olduğunu anlattı yine bir röportajında. Birkin'in anlattığına göre 28 yaşındayken Gainsbourg'un 'Je t'aime moi non plus' şarkısının klibinde oynaması onun için bu anlamda bir dönüm noktası oldu. Gainsbourg'un isteğiyle kamera karşısına makyajsız olarak geçen Jane Birkin, ancak ondan sonra kendisi gibi hissetmeye başladığını itiraf etti.

ANNESİ VE ABLASININ YANINDA KENDİNİ PASAKLI HİSSEDERMİŞ

Jane Birkin kendini bol makyaj ile oluşturduğu bir maskenin ardına gizleme fikrinin kaynağının ise güzel annesi ve ablası olduğunu Elle dergisi için kaleme aldığı bir makalede itiraf etmişti. Onların yanında kendini "pasaklı" hissettiğini belirten Birkin makyaj yaparak bu duygudan kurtulmaya çalıştığını ifade etti.

AŞK 12 YILDA BİTTİ

Charlotte Gainsbourg'un annesi İngiliz yıldız Jane Birkin ile bir dönemin müzik dünyasına unutulmaz şarkılarıyla damgasını vuran babası Serge Gainsbourg, Slogan adlı filmin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. 1971 yılında Charlotte dünyaya geldi. Çift, 12 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı.

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Haber: Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum - Haberler Magazin
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