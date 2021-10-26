Ceza - Suspus şarkı sözleri! Ceza - Suspus dinle! Suspus şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Ceza'nın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Suspus şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Ceza - Suspus şarkı sözleri! Ceza - Suspus dinle! Suspus şarkı sözü! İşte detaylar...
Ceza - Suspus şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Suspus şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Ceza'nın Suspus şarkısının sözleri...
Göz gözü görmüyor, hep pus
Takipteler, ses etme sus
Bir vakit donmuştu beynim
Düzlükteyken bitmiş seyrim
Göz gözü görmüyor, hep pus
Takipteler, ses etme sus
Durma, git enerjini kus
Zaten çok soğuk, etraf buz
Hiç yalan der misin, a ah a ah a ah
Pek dert dinler misin, a ah a ah a ah
Ya bayat yer misin, a ah a ah a ah
İnsan seçer misin, a ah a ah a ah
Dikkatli izlersen anlarsın haklı megatron
Bende ghillie kevlar-mythril, sende sade bir kat krom
Zaten tekim, çıplak gezsem n'olur, her gün dekatlon
Hep dikenli tel etrafımda
Kendi kendimeyim her gün sor bir
Hep diken diken, gel bir gör
Tıkandı kaldı bak her bir form
Kırıntıların arasında kaldım, adı konsun artık
Hadi konsomatrisim ol, her sokakta beni bulmak zor
Sıkılanlardan mısın ya da ıkınanlardan mısın?
Kulağına dandik müzik takılanlardansın
Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok
Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz hep
Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor, şuna baksana kek
Altına bez, al sana test, iki kere iki Ceza eder net
Birikiminiz ile bir bardak bile dolmaz, öğrenebildin mi veled?
Rap harekettir ve de politiktir
Bunu hazmedemiyor isen ha*ktir
Duvarda hit-list, çoğunuz misfit
Karalarım her yeri, sen gene hit this
Bilmiyorsan sus, yaralara tuz bas
Karalara ayak ile herkese kumpas kur bak
Uzaktan head shot, zaten
Göz gözü görmüyor, hep pus
Takipteler, ses etme sus
Bir vakit donmuştu beynim
Düzlükteyken bitmiş seyrim
Göz gözü görmüyor, hep pus
Takipteler, ses etme sus
Durma, git enerjini kus
Zaten çok soğuk, etraf buz
Hiç yalan der misin, a ah a ah a ah
Pek dert dinler misin, a ah a ah a ah
Ya bayat yer misin, a ah a ah a ah
İnsan seçer misin, a ah a ah a ah
Mic mic mic, mikrofon ve ben kayboldum
Gördüğüm rüya hayrolsun
Ben kapitan, bak sapıtan çok
Kov kapıdan, pencereden sok
Sen çatapat ben topatan
Kalk gidelim benzini koy boy
Bi' de sohbeti kes, kalk hadi cowboy
Seni sevmedi Rap, yetmedi goy goy
Ara elemanlar yönetir, kimi kara kara elementler türemiş
Yeni kafa, kara elemanlar güder hepinizi
Yola barikatlar, yeni setler, yeni barajlar ve yeni sesler
Yeni karakter ve yeni tipler, yeni taraftar ve yeni beat'ler
Geri dönüş yok bu bizi kitler, n'apacaz şimdi bilmem?
Durun durum bekleyin, geldim işte buradayım merak etmeyin
Perakende Rap'leriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim
Herkes bıkmış kısmen bakın, sol kanattan hiç bitmez akın
Akşama yangın, ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın
Bak bu tarz benim, patlatır derin, çağ atlatır ve katlarım Rap'i
Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri
Bu gerilim hep benim, hem de tertemiz
Yanlışı bırak hadi doğruya tap, sana saniye saniye kafiye bak
Bana gelmez buralar karışık, zaten
Göz gözü görmüyoriü, hep pus
Takipteler, ses etme sus
Bir vakit donmuştu beynim
Düzlükteyken bitmiş seyrim
Göz gözü görmüyor, hep pus
Takipteler, ses etme sus
Durma, git enerjini kus
Zaten çok soğuk, etraf buz
Hiç yalan der misin, a ah a ah a ah
Pek dert dinler misin, a ah a ah a ah
Ya bayat yer misin, a ah a ah a ah
İnsan seçer misin, a ah a ah a ah
Yönetmenliğini Ferit Katipoğlu, Yapımcılığını Murat Pekin ve Eyüp Kırbaş, Görüntü Yönetmenliğini Serkan Güler'in ve Sanat Yönetmenliğini Kaan Güreşçi'nin üstlendiği klibin; yapım, çekim ve post prodüksiyon hizmeti Autonomy Film şirketi tarafından sağlandı.