Ceza - Suspus şarkı sözleri! Ceza - Suspus dinle! Suspus şarkı sözü!

Ceza - Suspus şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Suspus şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Ceza'nın Suspus şarkısının sözleri...

CEZA - SUSPUS SÖZLERİ

Göz gözü görmüyor, hep pus

Takipteler, ses etme sus

Bir vakit donmuştu beynim

Düzlükteyken bitmiş seyrim

Göz gözü görmüyor, hep pus

Takipteler, ses etme sus

Durma, git enerjini kus

Zaten çok soğuk, etraf buz

Hiç yalan der misin, a ah a ah a ah

Pek dert dinler misin, a ah a ah a ah

Ya bayat yer misin, a ah a ah a ah

İnsan seçer misin, a ah a ah a ah

Dikkatli izlersen anlarsın haklı megatron

Bende ghillie kevlar-mythril, sende sade bir kat krom

Zaten tekim, çıplak gezsem n'olur, her gün dekatlon

Hep dikenli tel etrafımda

Kendi kendimeyim her gün sor bir

Hep diken diken, gel bir gör

Tıkandı kaldı bak her bir form

Kırıntıların arasında kaldım, adı konsun artık

Hadi konsomatrisim ol, her sokakta beni bulmak zor

Sıkılanlardan mısın ya da ıkınanlardan mısın?

Kulağına dandik müzik takılanlardansın

Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok

Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz hep

Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor, şuna baksana kek

Altına bez, al sana test, iki kere iki Ceza eder net

Birikiminiz ile bir bardak bile dolmaz, öğrenebildin mi veled?

Rap harekettir ve de politiktir

Bunu hazmedemiyor isen ha*ktir

Duvarda hit-list, çoğunuz misfit

Karalarım her yeri, sen gene hit this

Bilmiyorsan sus, yaralara tuz bas

Karalara ayak ile herkese kumpas kur bak

Uzaktan head shot, zaten

Göz gözü görmüyor, hep pus

Takipteler, ses etme sus

Bir vakit donmuştu beynim

Düzlükteyken bitmiş seyrim

Göz gözü görmüyor, hep pus

Takipteler, ses etme sus

Durma, git enerjini kus

Zaten çok soğuk, etraf buz

Hiç yalan der misin, a ah a ah a ah

Pek dert dinler misin, a ah a ah a ah

Ya bayat yer misin, a ah a ah a ah

İnsan seçer misin, a ah a ah a ah

Mic mic mic, mikrofon ve ben kayboldum

Gördüğüm rüya hayrolsun

Ben kapitan, bak sapıtan çok

Kov kapıdan, pencereden sok

Sen çatapat ben topatan

Kalk gidelim benzini koy boy

Bi' de sohbeti kes, kalk hadi cowboy

Seni sevmedi Rap, yetmedi goy goy

Ara elemanlar yönetir, kimi kara kara elementler türemiş

Yeni kafa, kara elemanlar güder hepinizi

Yola barikatlar, yeni setler, yeni barajlar ve yeni sesler

Yeni karakter ve yeni tipler, yeni taraftar ve yeni beat'ler

Geri dönüş yok bu bizi kitler, n'apacaz şimdi bilmem?

Durun durum bekleyin, geldim işte buradayım merak etmeyin

Perakende Rap'leriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim

Herkes bıkmış kısmen bakın, sol kanattan hiç bitmez akın

Akşama yangın, ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın

Bak bu tarz benim, patlatır derin, çağ atlatır ve katlarım Rap'i

Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri

Bu gerilim hep benim, hem de tertemiz

Yanlışı bırak hadi doğruya tap, sana saniye saniye kafiye bak

Bana gelmez buralar karışık, zaten

Göz gözü görmüyoriü, hep pus

Takipteler, ses etme sus

Bir vakit donmuştu beynim

Düzlükteyken bitmiş seyrim

Göz gözü görmüyor, hep pus

Takipteler, ses etme sus

Durma, git enerjini kus

Zaten çok soğuk, etraf buz

Hiç yalan der misin, a ah a ah a ah

Pek dert dinler misin, a ah a ah a ah

Ya bayat yer misin, a ah a ah a ah

İnsan seçer misin, a ah a ah a ah

CEZA - SUSPUS ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Yönetmenliğini Ferit Katipoğlu, Yapımcılığını Murat Pekin ve Eyüp Kırbaş, Görüntü Yönetmenliğini Serkan Güler'in ve Sanat Yönetmenliğini Kaan Güreşçi'nin üstlendiği klibin; yapım, çekim ve post prodüksiyon hizmeti Autonomy Film şirketi tarafından sağlandı.

CEZA - SUSPUS DİNLE!

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