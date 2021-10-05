'Ceviz Ağacı' 7. Balkon Panorama Festivali'nden 2 ödülle döndü - Haberler Magazin
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'Ceviz Ağacı' 7. Balkon Panorama Festivali'nden 2 ödülle döndü

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Ceviz Ağacı' 7. Balkon Panorama Festivali'nden 2 ödülle döndü

Soysal'ın ikinci uzun metrajlı yapımı "Ceviz Ağacı", daha önce de 6. Bremen Film Festivali'nde ise "En İyi Edebiyat Filmi", 8. Torino Underground Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ve "En İyi Film" ödüllerine değer görüldü.

Soysal'ın ikinci uzun metrajlı yapımı "Ceviz Ağacı", daha önce de 6. Bremen Film Festivali'nde ise "En İyi Edebiyat Filmi", 8. Torino Underground Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ve "En İyi Film" ödüllerine değer görüldü.

"En İyi Film" ödülünü jüri başkanı Atalay Taşdiken'in elinden alan yapımcı yönetmen Faysal Soysal, filmin ana fikrinin, "Srebrenitsa Soykırımı" ve "Srebrenitsa Anneleri" belgesellerini çekerken ortaya çıktığını ifade etti.

Böyle bir ödülü Balkan temalı bir festivalden almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Soysal, ödülü doğum günü olan eşine ve tüm annelere adadığını kaydetti.

"Ceviz Ağacı" filminde "Hayati" rolüne çok boyutlu karakter kazandıran Serdar Orçin ise "En İyi Oyuncu Ödülü"nü aldı. Orçin ödülü, cinayetlere kurban giden ve şiddet gören kadınlara adadı.

Film, festival yolculuğuna 11-17 Ekim'de Engelsiz Filmler Festivali'nde ve 25-30 Ekim'de Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nde devam edecek.

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Haber: 'Ceviz Ağacı' 7. Balkon Panorama Festivali'nden 2 ödülle döndü - Haberler Magazin
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