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Cemal Can Canseven bombayı patlattı

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Cemal Can Canseven bombayı patlattı

'Survivor 2020' şampiyonluğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Canseven hayranlarına müjdeyi verdi

Yakın zamanda yurt dışından geldiğini ve çok yorulduğunu söyleyen Cemal Can Canseven, "Yoğun fakat keyifli bir süreci geride bıraktım. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi hafta başına kadar dinlenme sürecim olacak. Sonrasında daha hatta daha yoğun bir tempo beni bekliyor" dedi.

Son olarak şarkıcı Aleyna Tilki ile 'İşte Benim Masalım' dizisinde rol alan 25 yaşındaki Canseven, "Önümüzdeki günlerde de çok güzel, 'bomba' diyebileceğimiz haberler imiz ve projelerimiz olacak" açıklamasında bulundu.

Cemal Can Canseven, Maison Valentino ile sürpriz bir işbirliğinin altına imza atmıştı.

Cemal Can Canseven bombayı patlattı

Cemal Can Canseven bombayı patlattı

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Haber: Cemal Can Canseven bombayı patlattı - Haberler Magazin
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