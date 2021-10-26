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Cansu Taşkın o isimle birlikte...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Cansu Taşkın o isimle birlikte...

Ünlü manken ve oyuncu Cansu Taşkın, önceki gün gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Taşkın'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeni projesinden bahseden Taşkın, "Hurdacının Kızı adlı filmde Erkan Petekkaya ile birlikte rol alacağım. Filmde okul müdürü olan Neşe'yi canlandıracağım. Çekimlere başladık. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

Sözlerini sürdüren Taşkın, "Bu tip projelerde rol almaya devam edeceğim" dedi.

28 yaşındaki Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntülenmişti. Taşkın'ın bu görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

Cansu Taşkın o isimle birlikte...

Cansu Taşkın o isimle birlikte...

Cansu Taşkın o isimle birlikte...

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