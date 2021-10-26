Cansu Taşkın o isimle birlikte...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeni projesinden bahseden Taşkın, "Hurdacının Kızı adlı filmde Erkan Petekkaya ile birlikte rol alacağım. Filmde okul müdürü olan Neşe'yi canlandıracağım. Çekimlere başladık. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

Sözlerini sürdüren Taşkın, "Bu tip projelerde rol almaya devam edeceğim" dedi.

28 yaşındaki Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntülenmişti. Taşkın'ın bu görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.