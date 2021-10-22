Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamayan Ece Üner küplere bindi: Çocuklar mal değildir
"Ece Üner ile Susma" programında Naime ve Ali arasındaki yüzleşme sırasında Ali'nin sözleri sunucu Ece Üner'i adeta çıldırttı. Kendisini aldattığını iddia eden eşine çocuklarını göstermeyen Ali'nin "Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını gösteririm" cümlesi karşısında küplere binen Ece Üner, "Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor" diyerek bağırmaya başladı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ' Ece Üner ile Susma' programında Ali ve Naime arasında geçen yüzleşme sırasında çiftin çocukları üzerinden birbirleriyle pazarlık yapması Ece Üner'i adeta delirtti.
CANLI YAYINDA ÇİRKİN TEKLİF
Programda eşini aldatmadığını iddia eden Ali, Naime'ye "Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını istediğin günde istediğin saatte sana gösteririm" dedi.
ECE ÜNER ÇOK KIZDI
Bu sözlere kayıtsız kalamayan Ece Üner ise "Bu bir tehdittir. Çocuklar üzerinden pazarlık edemeyiz. Bunu asla kabul etmiyorum. Çocuk mal değil. Nasıl oluyor çocuklar için canımı kanımı veririm, ben de bu çocukların sağlıklı ortamda büyümesi için, Türkiye'deki bütün bu mağdur edilen çocuklar için canımı, kanımı veririm. Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor. Hiçbir şekilde ortaya koyamazsınız çocukları" diyerek tepkisini dile getirdi.