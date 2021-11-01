Cakal - Mahvettim sözleri! Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir?
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Cakal, yeni parçası olan Mahvettim ile kısa sürede Youtube'da trendlerde yerini aldı. Uzun süredir çıkması beklenen parçanın sözleri hakkında Cakal - Mahvettim sözleri! Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir? başlıkları araştırıldı.
Cakal - Mahvettim sözleri gündemin en çok aratılan şarkı sözleri arasında yerini aldı. Rap dünyasının en çok konuşulan parçaları arasında yer alan Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir? İşte, Cakal Mahvettim şarkı sözleri..
CAKAL MAHVETTİM ŞARKI SÖZLERİ
unuttum
içime büyük gurur
saplanmıştı birebir
yalnızlıktan korkmuştum
ağlıyodum sinirden ve uyumuştum direnip
*
bi haftadır iş için çekincektim fotoğraf
gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse
gülümseyemem dedim bu benim için zor
fazla değil 3 saniye vesikaya yeterli
*
her yanı mahvettim
geceyi dar ettim kendime
zindan ettim
*
desinler lanetli bu çocuk
sabretti herşeyden vazgeçti
*
ben gözlerim yolunu
sen orda dur yorulma
belirlerim sonumu
ölümdür yakınımda
bu dostluğa aç şişe
paragraflar yetişmez
ellerimde bak çiçek
senin için getirdim
*
dikeni yok hiçbirinin
batamaz ellerine
sarı papatyalar
*
dillerine pelesenk
bilemedim ne desem
cevapsız bi endişe
*
uyanmak istemiyodum artık
heryanı pis geliyodu istanbulu
duymak istemiyodum artık
*
aşkı başlatandı martı
ne ara geçti geldi mart ayı
herşeyi planladım ve planda ben yoktum artık
*
her yanı mahvettim
geceyi dar ettim kendime
zindan ettim
*
desinler lanetli bu çocuk
sabretti herşeyden vazgeçti
- Author: Cakal
- Produced by: Berk Erdemanar
- Arranged by: Reckol
- Mixed by: Berk Erdemanar
- Vocal Edit: Reckol
- Mastered by: Berk Erdemanar