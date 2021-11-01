Cakal - Mahvettim sözleri! Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir? - Haberler
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Cakal - Mahvettim sözleri! Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir?

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Cakal - Mahvettim sözleri! Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir?

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Cakal, yeni parçası olan Mahvettim ile kısa sürede Youtube'da trendlerde yerini aldı. Uzun süredir çıkması beklenen parçanın sözleri hakkında Cakal - Mahvettim sözleri! Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir? başlıkları araştırıldı.

Cakal - Mahvettim sözleri gündemin en çok aratılan şarkı sözleri arasında yerini aldı. Rap dünyasının en çok konuşulan parçaları arasında yer alan Çakal Mahvettim şarkı sözleri nedir? İşte, Cakal Mahvettim şarkı sözleri..

CAKAL MAHVETTİM ŞARKI SÖZLERİ

unuttum

içime büyük gurur

saplanmıştı birebir

yalnızlıktan korkmuştum

ağlıyodum sinirden ve uyumuştum direnip

*

bi haftadır iş için çekincektim fotoğraf

gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse

gülümseyemem dedim bu benim için zor

fazla değil 3 saniye vesikaya yeterli

*

her yanı mahvettim

geceyi dar ettim kendime

zindan ettim

*

desinler lanetli bu çocuk

sabretti herşeyden vazgeçti

*

ben gözlerim yolunu

sen orda dur yorulma

belirlerim sonumu

ölümdür yakınımda

bu dostluğa aç şişe

paragraflar yetişmez

ellerimde bak çiçek

senin için getirdim

*

dikeni yok hiçbirinin

batamaz ellerine

sarı papatyalar

*

dillerine pelesenk

bilemedim ne desem

cevapsız bi endişe

*

uyanmak istemiyodum artık

heryanı pis geliyodu istanbulu

duymak istemiyodum artık

*

aşkı başlatandı martı

ne ara geçti geldi mart ayı

herşeyi planladım ve planda ben yoktum artık

*

her yanı mahvettim

geceyi dar ettim kendime

zindan ettim

*

desinler lanetli bu çocuk

sabretti herşeyden vazgeçti

  • Author: Cakal
  • Produced by: Berk Erdemanar
  • Arranged by: Reckol
  • Mixed by: Berk Erdemanar
  • Vocal Edit: Reckol
  • Mastered by: Berk Erdemanar

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