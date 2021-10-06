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Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı

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Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal, tarafından ihanete uğraması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sergen'in boşanmak için harekete geçtiği Ünsal'ın yasak aşkı Özer Kocer ile el ele görüntülendiği fotoğrafı da basına sızdı.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Ünsal'ın yasak aşkıyla görüntüleri de ortaya çıktı.

İHANETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sergen'i hastanedeki en zor günlerinde dahi yalnız bırakmayan Nihan Ünsal, İzmirli Özer Kocer ile yasak aşk yaşamaya başladı. Eşinin hareketlerinden şüphelenen Sergen ise ihaneti belgeletti.

Günaydın'ın özel haberine göre, çıkan haberler in ardından Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Nihan ve Özer ikilisi, Florya'daki bir alışveriş merkezine el ele girdi. Çift ardından da gittikleri mekanda samimi şekilde görüntülendi.

Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı

Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı

Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildiBurak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi
Genç eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen'e en büyük destek eski karısından geldiGenç eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen'e en büyük destek eski karısından geldi

Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
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Haber: Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı - Haberler Magazin
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