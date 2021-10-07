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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, son yolculuğuna uğurlandı

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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, son yolculuğuna uğurlandı

Bülent Ersoy'un önceki gün hayatını kaybeden babası Fikret Erkoç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Ersoy, "Anneciğim ölmüştü, sağ kolum gitmişti. Şimdi babacığım öldü, sol kolum da gitti" dedi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç, önceki gün yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz kaybettiği annesinin ardından babasının ölümüyle yıkılan Ersoy, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

TEK BAŞINA AYAKTA DURAMADI

Haber türk'te yer alan habere göre, Fikret Erkoç için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende zor anlar yaşayan 69 yaşındaki Bülent Ersoy, kendisi için tabutun kenarına konulan sandalyeye oturdu. Peş peşe aldığı ölüm haberler inden dolayı ayakta durmakta güçlük çeken Diva, menajeri Fevzi Siverek ve modacısı Pınar Kerimoğlu'nun yardımıyla yürüyebildi.

"SAĞ KOLUM GİTMİŞTİ, ŞİMDİ DE SOL KOLUM GİTTİ"

Törende konuşan ünlü sanatçı, "Ne söylenir böyle zamanda... Anneciğim ölmüştü, sağ kolum gitmişti. Şimdi babacığım öldü, sol kolum da gitti" dedi. Diva, toprağa verilen babasının mezarına da zemzem suyu döktü.

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybettiBülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

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