Bol sürprizli konser

Kuruçeşme Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza atan Linet , hayranlarına sürprizler yaptı. Şarkıcı, ilk olarak ünlü aranjör ve DJ Mert Aydın ile yaptıkları 'Mağusa Limanı' türküsünün yeni halini ilk kez söylerek büyük alkış aldı.

Güzel sanatçı konserinde sevilen türküye de klip çekti. Linet ayrıca Mert Aydın'la yaptıkları Rihanna'nın 'Where Have You Been'i de seslendirerek sürpriz üstüne sürpriz yaptı.