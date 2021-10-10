Birce Akalay hastanelik oldu

Snob Magazin'in özel haberine göre; Birce Akalay, iki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde yattı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi. Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün sonra taburcu oldu. Daha öncede böbreklerinden dolayı oyuncu, sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.

Oyuncu, mimar Erdem Hamza'yla yaz aylarında yeni bir aşka yelken açmıştı.

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