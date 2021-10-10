Birce Akalay hastanelik oldu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birce Akalay hastanelik oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Birce Akalay hastanelik oldu

Son dönemin en çok konuşulan isimlerden Birce Akalay'dan kötü haber geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu, iki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde kalarak, operasyon geçirdi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Birce Akalay, iki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde yattı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi. Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün sonra taburcu oldu. Daha öncede böbreklerinden dolayı oyuncu, sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.

Oyuncu, mimar Erdem Hamza'yla yaz aylarında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Birce Akalay hastanelik oldu

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Işıl Sergen İrem Derici
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Birce Akalay hastanelik oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:39:13. #1.17#