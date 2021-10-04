Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş hakkında bomba iddia!

Takvim'in haber ine göre,TBensu Soral ile Hakan Baş çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı. İkili hakkında ihanet dedikoduları da dolaşsa da bu haberler i de yalanlamışlardı. Şimdilerde avukatlarına anlaşmalı boşanma ile ilgili dilekçe verdikleri iddia edilen ikiliden Hakan Baş, bekar günlerine hızlı döndü.

Herkes ünlü iş adamının yas tutmasını beklerden o gecelerde efkar dağıtmaya başladı bile. Önceki akşam esmer bir güzelle İstanbul gecelerine çıkan ve eğlenen Hakan Baş'ın, bu turu tüm magazin dünyasının diline düştü.