Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti! - Haberler Magazin
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Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

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Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şaşırttı. İşte detaylar...

Başörtüsünü çıkardıktan sonra uzun süre tartışma konusu olan Hanife Gürdal, evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Şöhrete kavuşuktan sonra dudak dolgusu yaptıran ve eşiyle zaman zaman gerilim yaşayan Hanife Gürdal'ın değişimi ve özel hayatı yakından takip ediliyor.

YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI

Eşi Kemal Ayvaz ile arasını düzelten Gürdal, şimdi de tiyatro dünyasına adım attı. Eşinin rol aldığı oyunda yönetmen yardımcısı olan Hanife Gürdal, bu durumu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİ ŞOKE OLDU

Gürdal'ın takipçileri ise, "Bu ünvanlar için insanlar yıllarca üniversite okuyor", "Şaka mı bu?" şeklinde yorumlarda bulundu.

HAMİLE Mİ?

Hanife Gürdal'ın hamile olduğu da iddia edilmişti.

Gürdal hamilelik iddialarının ardından, "Kilo aldım ama hamile değilim." açıklamasında bulundu.

Hanife Gürdal'ın süper minisiyle verdiği pozlar uzun süre konuşulmuştu.

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti!

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Haber: Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'ın yeni mesleği şok etti! - Haberler Magazin
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