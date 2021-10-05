Başarısı ülke sınırını aştı! Oyuncu Barbra Streisand, Kara Para Aşk dizisinin oyuncularına övgü yağdırdı - Haberler Magazin
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Başarısı ülke sınırını aştı! Oyuncu Barbra Streisand, Kara Para Aşk dizisinin oyuncularına övgü yağdırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Amerikalı oyuncu Barbra Streisand, yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk dizisinin başrol oyunları Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.

2014 yılında yayınlanan ve başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Kara Para Aşk'ın ünü ülkeyi aştı. Birçok ülkede yayınlanan diziyi dünyaca ünlü oyuncu Barbra Streisand de izledi.

Diziyi çok beğenen Streisand, 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaparak "Jim ve ben bu fantastik Türk dizisi Kara Para Aşkını her gece saat 4'e kadar Netflix'ten izliyoruz. İki başrol oyuncusu ve kadronun geri kalanı da harika. O kadar harika ki izlemeden edemiyoruz" dedi.

Ünlü ismin paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başarısı ülke sınırını aştı! Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün'e övgü yağdırdı

Paylaşımın ardından Tuba Büyüküstün Twitter'da trend oldu. Kısa sürede hakkında binlerce paylaşım yapılan Tuba Büyüküstün için "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yapıldı.

Engin Akyürek de Barbra Streisand'ın paylaşımı kendi hesabında yayınladı.

Başarısı ülke sınırını aştı! Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün'e övgü yağdırdı

Başarısı ülke sınırını aştı! Oyuncu Barbra Streisand, Kara Para Aşk dizisinin oyuncularına övgü yağdırdı
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Haber: Başarısı ülke sınırını aştı! Oyuncu Barbra Streisand, Kara Para Aşk dizisinin oyuncularına övgü yağdırdı - Haberler Magazin
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