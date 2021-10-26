Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan kaç yaşında, nereli? Aynur Doğan biyografisi!

Aynur Doğan, The Times'ın 21 Mart 2005 tarihli "Türkiye'nin kültürü ve zenginlikleri" adlı ekinde "kapak yıldızı" olarak yer aldı. Doğan, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı-WOMEX 2021 Sanatçı Ödülüne layık görüldü. Peki, Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan kaç yaşında, nereli? Aynur Doğan mesleği nedir? Aynur Doğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYNUR DOĞAN KİMDİR?

Aynur Doğan (d. 1 Mart 1975; Çemişgezek, Tunceli), Türkiye Kürdü şarkıcı ve söz yazarı. Halk müziği şarkıları seslendirir. Özelikle Kürtçe müziğin, Türkiye'de ve dünyada en çok tanınan isimlerinin arasında yer almaktadır. Bu nedenle, 2004 ve 2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Avrupa başkentlerinde gerçekleştirdiği kültür etkinliklerinde birçok şehirde sahneye çıktı.

Aynur Doğan, The Times'ın 21 Mart 2005 tarihli "Türkiye'nin kültürü ve zenginlikleri" adlı ekinde "kapak yıldızı" olarak yer aldı. Doğan, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı-WOMEX 2021 Sanatçı Ödülüne layık görüldü.

KARİYERİ

1975 yılında Doğanköy, Çemişgezek, Tunceli'de doğmuş ve gençlik yıllarında Ateş Yanmayınca, Seyir, Keçe Kurdân ve Nûpel adlı dört albüm çıkartmış, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde konserler vermiş. Aynı zaman da Kürtçe ve Türkçe birçok şarkısı vardır.

Yavuz Turgul'un Gönül Yarası ve Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek filmlerinde şarkılarıyla yer almıştır. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin müzik albümünde de bir parça seslendirmiştir. Metin Kemal Kahraman, Orient Expressions, Kardeş Türküler, Ahmet Aslan - Mikail Aslan ve daha birçok müzisyenin albümlerinde yer almıştır. Birçok müzisyenle birlikte dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserler vermiştir.

DİSKOGRAFİ

Albümleri;

2002: Seyir

2004: Keçe Kurdan (Kürt Kızı)

2005: Bahar, Kardeş Türküler

2005: Miraz (İstek), Mikail Aslan ile birlikte

2005: Nûpel (Yeni Yaprak)

2010: Rewend (Nomad/Göçebe)

2013: Hevra (Beraber/Birlikte)

2020: Hedûr (Zamanın Tesellisi/Solace Of Time)

Konuk olduğu albümler;

2016: Hawniyaz (Cemil Qoçgiri)

Güldünya Şarkıları, (2008)

Zülfü Livaneli Bir Kuşaktan Bir Kuşağa, Dağlara Küstüm Ali (2016)[9]

Cemil Qocgiri, Tembur & Harp (2015), Heya (2005)

Kardeş Türküler, Bahar (2005)

Mercan Dede, Nefes (Breath) (2006)

Mikail Aslan, Miraz (2005)

Orient Expressions, Divan (2004)

Nederland Blazer Ensemble, Turqoıse (2006)

Mor ve Ötesi, Mermiler (2012)

A. Rıza - Hüseyin Albayrak, Böyle Buyurdu Aşık (2013), Şah Hatayi Deyişleri (2005)

Metin Kemal Kahraman, Ferfecir (1999), Sürella (2000)

Lütfü Gültekin, Gül Türküleri (2003), Derman Bizdedir (1999)

Grup Yorum, Yürüyüş (2003)

Film müzikleri;

Gizemli Kadın (Pawel Pawlikowski), - Keçe Kurdan,

Kemerlerinizi Bağlayın (Ferzan Özpetek), Bexo

Gönül Yarası (Yavuz Turgul) - Dar Hejiroke

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Ezel Akay) - Veda

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (Fatih Akın), Ahmedo

Işıklar Sönmesin (Reis Çelik)

Kanımdaki Barut (Haluk Piyes)

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