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Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı

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Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı

Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığını ileri sürmüştü. Birsen, konu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaparak söz konusu iddiayı yalanladı.

Sosyal medya fenomeni Selin Cİğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor." demişti.

Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığını ileri sürmüştü.

Çıkan bu iddialar sonrasında Birsen, sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı. Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanladı.

Yakışıklı basketbolcu, "Bugün hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberler le hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberler i üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi

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