Arif Susam kimdir, kaç yaşında? Arif Susam nereli? Arif Susam biyografisi!
Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Arif Susam'ın hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Arif Susam kimdir, kaç yaşında? Arif Susam nereli? Arif Susam albümleri, şarkıları neler? Arif Susam hayatı ve biyografisi nedir?
Orkestra şefliği ve İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl müzik eğitimi alan Susam, piyano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon gibi enstrümanları çalmaktadır. Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Arif Susam'ın hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Arif Susam kimdir, kaç yaşında? Arif Susam nereli? Arif Susam albümleri, şarkıları neler? Arif Susam hayatı ve biyografisi nedir? İşte dteaylar haberimizde...
Arif Susam 1956 yılında dünyaya geldi. 5 sene Kumkapı bir restoranda sahne alan Arif Susam aslen Elazığ'lıdır. Orkestra şefliği ve İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl müzik eğitimi alan Susam, piyano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon gibi enstrümanları çalmaktadır.
Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıt olarak hazırlayan Susam, şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısı olarak nitelendirilmektedir. 14 sene boyunca bir restoranda sahne alan Arif Susam askerliğini de Yeniköy Orduevi'nde tamamlamıştır. Arif Susam, 1980 yılında evlendi ve 2 çocuk babasıdır. İlk albümü Efsane Aşk 1984 yılında piyasaya sürülmüş daha sonra 1986 yılında Taverna Yıldönümü aldı kaset ile 1.5 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştır. Bugüne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynadı.
1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi'nde orkestra şefi olarak yaptı. 1982 yılında Tarabya'da bir restoranda tek başına piyanosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı'da bir restoranda sahne almıştır. 1984 yılında çıkardığı "Yıldönümü" adlı albümü ile meşhur oldu.
1987 – Kader Utansın
1988 – Hatıram Olsun
1990 – Herşeyi Bitirdik
1990 – Benimi Buldun
2000 – Veda Gecesi
1984 – Efsane Aşk
1985 – Kara Kara
1987 – Kararsız Gönlüm
1988 – Kader Utansın
1988 – En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz
1988 – O Kadın İçin
1990 – Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın
1991 – Beni Düşün
1992 – Sevenler İçin
1993 – Boncuk Gözlüm
1994 – Unutulmuyor
1996 – İşte Yeniden – Çılgınım
1998 – Sakın Unutma
2000 – Aşkımız Bitmesin
2011 – Ölümsüz Sevdim