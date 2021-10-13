Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak - Haberler Magazin
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Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ekranlarda fırtınalar estiren Çukur dizisinde Yamaç karakteriyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, senaryo çalışmaları gizlilikle sürdürülen Cumhuriyet'in 100. yılındaki Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıracak.

Çukur dizisinde Yamaç karakteriyle hayranlarının gönlünde taht kuran Aras Bulut İynemli, çok iddialı bir projede yer alacak. Gazeteci Ayşe Erman'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma göre ünlü oyuncu, Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıracak. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturacak.

Haber i büyük bir heyecanla duyuran Ayşe Arman, sosyal medyadaki söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"Duyduk duymadık demeyin! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023'de, yani Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor.

2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli."

Paylaşımın devamında ise Ayşe Arman, "Bence çok çok iyi bir seçim. Son dönemin en iyi erkek oyuncularından Aras Bulut İynemli. Ailecek hastasıyız. Tabii ki Çukurcu'yduk. Tabii ki 7. Koğuş'taki Mucize'yi öle öle, ağlaya ağlaya, hayranlıkla izledik. Çok gerçek buluyorum onu. Samimi, sahici. Abartılı hiç bir şeyi yok. Ultra doğal bir oyunculuğu var, oynamıyor, canlandırdığı kişi oluyor. Kısacası her rolün altından kalkabileceğini düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi alayım" ifadelerini kullandı.

Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak

Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
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Emre İliksiz
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Haber: Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak - Haberler Magazin
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