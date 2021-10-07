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Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri

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Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında emzirme farkındalığını artırmak amacıyla Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde stant açıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında emzirme farkındalığını artırmak amacıyla Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde stant açıldı.

'Bebek Dostu Hastane' unvanına sahip olan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin düzenlediği stant etkinliğinde konuşan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, anne Sütünün bebeğin gelişiminde en önemli hazine olduğunu vurgulayarak, sağlıklı nesillerin yetişmesi için ilk 6 ayda anne sütünün oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Devlet Hastanesi Başhekim Mehmet Duran'da, anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hastanemizde gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında bilgilendiren, doğumdan hemen sonra anne ve bebek arasındaki bağın kurulmasında en önemli rol oynayan emzirmenin uygulamalı eğitimini veren, güncel bilgilerle annelere destek olan profesyonel bir ekiple hizmet vermekteyiz. Bugün burada açılan standımız sayesinde anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekeceğiz. Amacımız daha çok gebeye, anneye, ebeveynliğe hazırlanan kardeşlerimize ulaşmaktır." - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri

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