Açıkhava'da Ebru Yaşar rüzgarı

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar , Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran hayranlarına performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan Yaşar, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı. Güzel sanatçı, özel olarak hazırlandığı Harbiye konserinde ünlü modacı Seyit Ares imzalı iki elbisesi ile göz kamaştırdı. Yaşar, ayrıca konserinde süpriz yaparak ' Ateşten Gömlek ' şarkısı ile yaptığı dansla gündem olan İlker Karakaş'ı şarkıyı okurken sahneye davet etti. Konser öncesi gazetecileri sorularını yanıtlayan Yaşar, "Çok heyecanlıyım. Ufak olsun, büyük olsun bütün konserlerimde aşırı heyecanlıyım. Her işime çıktığım gibi heyacanlıyım. İstanbul 'da bu yıl ki ikinci büyük konserim. Şimdi Harbiye'de ilk defa buranın atmosferine gireceğim. Ama provalarda baktım gerçekten büyülü bir atmosfer. İnşallah yazı kapattığımız son akşamlar da güzel bir gece olsun. İstanbullularla beraber güzel bir akşama imza atacağız" dedi. Harbiye'de vereceği ilk konserine nasıl hazırlandığını açıklayan Yaşar; "Ben her konserine özel hazırlanmaya dikkat ediyorum zaten. Ama böyle İstanbul'da büyük alanlar yok. O yüzden ayrı bir heyecan oluyor bize. Konserimiz de, repertuvarımız, arkadaki ışığımız, teknik ekibimiz özellikle dikkat ettiğim şeyler. Titizleniyorum her zaman."

'Yoğunluktan çekemedim!'

Geçtiğimiz haftalarda satış rekorlarına imza atan yeni albümü ile aynı ismi taşıyan 'Gel de Sevme' adlı şarkısına klip çekeceğini açıklayan Yaşar, "Klip çekemedim, o kadar yoğun bir sezon geçti ki. Yazın hep konserlerim oldu. Yıllardır ben mekan çalışması hiç yapmıyordum. Bu sene mekan çalışması yaptım. Bana çok iyi geldi. Gelen dinleyici kitlesi izleyici kitlesi hem birbirimizi ne kadar özlediğimizi ve onlardan aldığım güçle ve sevgiyle biraz daha fazla mekanlara da artık çıkmaya başladım. Ama her yerde olmayı seviyorum. Yani çok büyük bir alanda da olabilirim. Harbiye gibi Vadi Açıkhava gibi çok büyük halk konserlerinde de olabilirim. Ama 300 kişilik mekanlarında ayrı bir kitlesi var. Çünkü her mekan sizi dinlemeyi ayrı ayrı hak ediyor. Önemli olan izleyiciye dinleyiciye ulaşmak diye düşünüyorum. Ulaşmak için elimden geleni yapıyorum, heryerdeyim" dedi.

'Hala 19 yaşında ilk çıkan Ebru Yaşar gibiyim'

Ebru Yaşar, "Uzun yıllardır sahneye çıkmak size neler ifade ediyor. Pandemi de çıkamadığınız sürede daha iyi anladınız mı?" sorusuna, "İlk gün gibi ben heyecanımı hiç bir zaman kaybetmedim. Şarkı çıkaracağım zaman, albüm çıkaracağım zaman. Bana mesela arkadaşlarım diyorlarki yıllardır bu işi yapıyorsun bu sektördesin neden bu kadar heyecanlanıyorsun. Ama bu benim kesinlikle duyduğum sevgi ve saygıdan dolayı hala kendimi böyle 19 yaşında ilk çıkan Ebru Yaşar gibi hissediyorum. Evet başarının buna borçlu olduğuna da, ben oldum asla demem, diyemem hala olmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri