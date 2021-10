Açıkhava'da Ebru Yaşar rüzgarı

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar , Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran hayranlarına performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan Yaşar, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı. Güzel sanatçı, özel olarak hazırlandığı Harbiye konserinde ünlü modacı Seyit Ares imzalı iki elbisesi ile göz kamaştırdı. Yaşar, ayrıca konserinde süpriz yaparak ' Ateşten Gömlek ' şarkısı ile yaptığı dansla gündem olan İlker Karakaş'ı şarkıyı okurken sahneye davet etti. Konser öncesi gazetecileri sorularını yanıtlayan Yaşar, "Çok heyecanlıyım. Ufak olsun, büyük olsun bütün konserlerimde aşırı heyecanlıyım. Her işime çıktığım gibi heyacanlıyım. İstanbul 'da bu yıl ki ikinci büyük konserim. Şimdi Harbiye'de ilk defa buranın atmosferine gireceğim. Ama provalarda baktım gerçekten büyülü bir atmosfer. İnşallah yazı kapattığımız son akşamlar da güzel bir gece olsun. İstanbullularla beraber güzel bir akşama imza atacağız" dedi. Harbiye'de vereceği ilk konserine nasıl hazırlandığını açıklayan Yaşar; "Ben her konserine özel hazırlanmaya dikkat ediyorum zaten. Ama böyle İstanbul'da büyük alanlar yok. O yüzden ayrı bir heyecan oluyor bize. Konserimiz de, repertuvarımız, arkadaki ışığımız, teknik ekibimiz özellikle dikkat ettiğim şeyler. Titizleniyorum her zaman."