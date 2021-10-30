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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer'de sahnede

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer'de sahnede

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Athena, 29 Ekim gecesi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıldönümünü Bursa Nilüfer'de yaklaşık 150.000 kişinin katılımı ile büyük coşkuyla kutladı.

' Cumhuriyet ateşi sönmeyecek' temasıyla düzenlenen halk yürüyüşü sonrası FSM Bulvarı'nda sahne alan Athena, 29 Ekim'de sergiledikleri performansları ile uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere daha imza attı. Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, açılışı 'Kafama Göre, Arsız Gönül ve Parçalanıyoruz şarkıları ile enerjik bir şekilde yaptı. 'Ben Böyleyim','Serseri Mayın', 'Yaşamak Var Ya', 'Holigan', 'Her Şey Güzel Olacak' gibi hit olmuş şarkılarıyla onbinlerce kişiyi coşturdu.

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz konserin sonunda dev Türk Bayrağı'na sarılarak sahnede şarkı söyledi. Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan Athena'nın 2 saat süren performansında çaldıkları tüm şarkılara, Fsm Bulvar'ını dolduran onbinlerce müziksever eşlik etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer'de sahnede

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