Mağaza Destek Noktalarıyla İş Ortaklarına Bir Adım Daha Yakınlaşıyor

n11.com sahaya iniyor

İlk fazda İstoç ve Eminönü'nde açtığı noktalarla iş ortaklarına online mağaza sahibi olmaktan satış yönetimine, ürün listelemeden e-ticaretin püf noktalarına kadar birçok konuda destek olan n11.com, önümüzdeki dönemde iş ortaklarıyla İzmir, Ankara, Adana ve Antalya'da buluşacak.

E-ticaret platformu n11.com, ilk etapta İstoç ve Eminönü'nde açtığı Mağaza Destek Noktaları'nın sayısını artırıyor. İş ortaklarına özel, ücretsiz verilecek hizmetlerle sahaya inen n11.com, mağazası olan ya da mağaza açmak isteyen herkesi İstoç ve Eminönü'nün yanı sıra önümüzdeki dönemde İzmir, Antalya, Ankara ve Adana'da ağırlayacak. Sektörü geliştirme ve büyütme hedefiyle iş ortaklarına bir adım daha yaklaşan n11.com'un Mağaza Destek Noktaları, nasıl mağaza açılır, satışımı nasıl yönetirim, başarılı ürün listeleme ve stok kontrolü nasıl olur gibi birçok sorunun yanıtını veriyor.

Fotoğraf stüdyosu, n11.com ve n11pro mağaza açılış ve platform desteği, kategori yöneticileriyle iletişim ve koordinasyon, satış ve kampanyalarla ilgili toplantılar, paketleme ve promosyon ürünleri ve e-ticaret eğitim hizmetlerini ücretsiz veren mağaza destek noktalarıyla n11.com iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.