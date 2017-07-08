Magandaların Hedefi Olan Genç Kız, Ağır Yaralandı

ADANA'da 17 yaşındaki Ayşenur G., iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar ile ağır yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 50 metre mesafede yakınlarıyla kentin yerel buzlu tatlısı olan bicibici yiyen Ayşenur G.'ye isabet etti. Sırtıntan yaralanan Ayşenur G., çevredekilerin yardımıyla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahelesi yapılan Ayşenur G., daha sonra ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Olayın, aynı yerde yaklaşık bir saat önce gerçekleşen ve 20 yaşındaki Hakan Güngör'ün yaralandığı bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



- Adana