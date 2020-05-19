Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition Satışa Sunuldu
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Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition Satışa Sunuldu

Zaman zaman karşılaştığımız sızıntılar ve söylentilerin ardından Mafia: Trilogy, geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu.

Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition Satışa Sunuldu
19.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:48

Zaman zaman karşılaştığımız sızıntılar ve söylentilerin ardından Mafia: Trilogy, geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu. Mafia, Mafia 2 ve Mafia 3 oyunlarını kapsayacak olan üçleme paketi ile ilgili ilk detaylar, 2K Games tarafından paylaşıldı.

Öncelikle Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için bugün itibarıyla satışa sunuldular. Eğer Mafia: Definitive Edition daha çok ilginizi çekiyorsa, satın almak için 28 Ağustos 2020 tarihine kadar beklemeniz gerekecek.

Her üç oyunu da Mafia: Trilogy olarak Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazalarından 374 TL karşılığında satın alabileceğiniz gibi, PlayStation, Steam ve Xbox mağazaları üzerinden ayrı ayrı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Mafia: Definitive Edition ise Epic Games, Steam ve Xbox mağazalarında 259 TL fiyat etiketiyle ön-siparişe açık durumda.

Mafia: Trilogy Detayları Ortaya Çıktı

2K Games tarafından oyunlar hakkında verilen detaylara bakılırsa, Mafia: Definitive Edition 2002 yılında çıkmış olan orijinal oyuna sadık kalınan bir yeniden yapım olacak. Oynanış ve orijinal müzikleri dinleyebilecekken hikaye anlamında da biraz genişlemeye gidilecek. Bu bağlamda da yeni diyaloglar, yeni ara sahneler ve yeni özellikler karşımıza çıkacak.

Mafia 2: Definitive Edition, 2010 yılında çıkmış olan oyunun HD Remaster versiyonu olacak. Yani yüksek çözünürlüklü görselliğin yanı sıra, oyunun çıkışı sonrasında yayınlanan tüm içeriklere de beraberinde sahip olabileceksiniz. Eğer Steam kütüphanenizde Mafia 2 bulunuyorsa, Definitive sürümünü herhangi bir ücret ödemeden edinebileceksiniz.

Mafia 3: Definitive Edition ise 2016 yılında çıkan oyunun aynısı diyebiliriz. Tek fark ise çıkışı sonrasında yayınlanmış olan indirilebilir içerikleri de oyunculara sunuyor olması. Yani görsel anlamda herhangi bir değişiklik beklememek lazım. Eğer platform fark etmeksizin ana oyuna sahipseniz, bu versiyona ücretsiz erişim sağlayabileceksiniz.

Son olarak, Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition oyunlarında farklı eşyalar açmak mümkün olacak. Eğer Mafia Trilogy satın alırsanız veya Mafia: Definitive Edition için ön-sipariş verirseniz, ek özel eşyalar hediyeniz olacak.

Her üç oyun için de yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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