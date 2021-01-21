Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı
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Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı

21.01.2021 10:18 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:38
Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı

Son dakika gelişmesine göre İspanya'nın başkenti Madrid'de bir apartman binasında dün meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısının 3'e çıktığı açıklandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir apartman binasında dün meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısının 3'e çıktığı açıklandı. Yetkililer, yaralanan 8 kişinin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Madrid'de, Toledo Caddesi'ndeki bir apartmanın üst katlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3'e çıktı. Okula ve huzurevine yakın bir noktada yaşanan patlamanın nedeninin henüz araştırma aşamasında olduğu belirtildi. Polis, patlamada binanın en üstteki 4 katının büyük hasar gördüğünü vurgulayarak enkazın çevreye tehlike arz ettiğini belirtti.

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. José Luis Martínez-Almeida, henüz araştırmanın sonuçlanmadığını ama patlamanın binanın gaz borularından kaynaklandığına işaret ettiğini söyledi.

Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı
Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı
Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı
Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı
Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı
Son dakika haberleri! Madrid patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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