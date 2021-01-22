Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti

La Paz hastanesi girişinde toplanan grup Protestodan detaylar MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti.

La Paz hastanesi girişinde toplanan grup

Protestodan detaylar

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti. La Paz hastanesi girişinde toplanan grup, "sağlıkta korkulara, baskılara ve siyasi atamalara hayır" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli