Madrabaz nedir? Madrabaz ne demek? Madrabaz TDK sözlük anlamı
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Madrabaz nedir? Madrabaz ne demek? Madrabaz TDK sözlük anlamı

07.01.2021 23:02 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:06
Madrabaz nedir? Madrabaz ne demek? Madrabaz TDK sözlük anlamı

Günlük hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız madrabaz kelimesini ilk kez duyanlar, bu kelimenin anlamını ve kökeninin hangi dile ait olduğunu merak ediyor. Peki, Madrabaz nedir? Madrabaz ne demek? Madrabaz TDK sözlük anlamı

Madrabaz kelimesi, günlük hayatta vatandaşların sıklıkla kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Uzun yıllar boyunca dilimizde yer alan madrabaz kelimesi, yurttaşların gerek günlük hayat gerekse sosyal medyada yararlandığı ve kullandığı sözcüklerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada, madrabaz kelimesi ne demek ve TDK'ya göre anlamı nedir sorularının yanıtlarını arayanlar doğru yerdeler! Peki, madrabaz kelimesinin kökeni ne madrabaz kelimesinin kaç anlamı var, TDK'ye göre anlamı nedir? İşte, merak edilenler!

MADRABAZ NEDİR?

Madrabaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Madrabaz, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre madrabaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvan, balık, sebze, meyve vb. yiyecekleri yerinden getirerek toptan satan kimse

- Hile yapan kimse

MADRABAZ KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hiçbir hareketi tanımıyor, sadece mahir bir madrabaz edasıyla çıkarına bakıyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 23:16:07. #1.15#
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