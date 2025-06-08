İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in "internet karartması uygulamaya başladığını" söyledi. Peki, Madleen gemisi olayı nedir? Madleen gemisinde ne oldu?

MADLEEN GEMİSİ OLAYI NEDİR?

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmak için yola çıkan "Madleen" yelkenlisine internet karartması uygulamaya başladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz de geminin Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceklerini açıkladı.

Gazze'ye yardım götüren "Madleen" gemisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in internet karartması uygulamaya başladığını açıkladı.

İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisine İsrail'in tehditleri artıyor.

İNTERNET KARARTTILAR

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in "internet karartması uygulamaya başladığını" söyledi. İsrail basınında donanma gemilerinin "Madleen" yelkenlisine müdahale için gönderildiğine ilişkin haberlere işaret eden Acar, "Karadaki ekibimiz tarafından bize yönelik internet karatmasının resmen başladığına dair bilgilendirildik. Ve bunu bağlantımızdaki kesintilerle görebiliyoruz, çünkü (internet) çok yavaşladı." dedi.

MAVİ MARMARA'YI HATIRLATTI

Acar, İsrail donanma güçlerinin Gazze halkına yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik olası müdahalesine ilişkin "Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sulardayız. Eğer bize bir şey olursa, yani İsrail güçleri yardım taşıyan insani misyona şiddet uygularsa, bu yeni bir savaş suçu olur, çünkü biz onların topraklarında değiliz." diye konuştu.

İsrail'in daha önce de Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım götürmeyi hedefleyen gemileri hedef aldığını vurgulayan Acar, Mavi Marmara'ya 2010'da uluslararası sularda gerçekleştirilen 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisine Malta açıklarında 2 Mayıs'ta düzenlenen insansız hava aracı saldırısını hatırlattı.

İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise müdahale sinyali verdi. Katz açıklamasında "İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız" dedi.

Katz ayrıca İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim de Katz'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Naim, "Gazze'de vahşice uygulanan ablukayı kırmak için insanlık adına hayatlarını riske atan dayanışmacıların hayatlarından İsrailli liderleri sorumlu tuttuklarını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki ablukayı kaldırmak için ister Madleen gibi denizden ister birkaç ülkeyi geçerek karadan gerçekleştirilen eylemleri hedef alan tehditlerinin, dünyadaki özgür insanların hedeflerine ulaşması konusundaki iradelerini kıramayacağını kaydeden Naim, "nefret, ölüm ve yıkımın iradesinin, yaşama iradesine galip gelemeyeceğini" vurguladı.

"FÜZE BOTU VE KOMANDO GÜCÜ GÖREVLENDİRDİLER"

Teknede bulunan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rima Hassan da kıyı şeridine yaklaşırken İsrail ordusunun kendilerini durduracağını düşündüklerini aktardı. Ayrıca İsrail'in misyonlarını durdurmak için bir füze botu ve seçkin bir komando gücü görevlendireceğini belirtti.

İSRAİL SINIR DIŞI ETMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan İsrail basınına göre ordu yelkenliye müdahale edip aktivistleri sınır dışı etmeyi planlıyor İsrail Kanal 12'nin haberine göre ordu, yelkenliyi Gazze kıyılarına ulaşmadan durdurmak için hazırlık yaptı.

Ordunun, Madleen'e Gazze'ye ulaşmadan müdahale etmeyi, Aşdod Limanı'na çekmeyi ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmeyi planladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi de Malta açıklarında 2 Mayıs'ta insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Kimler gemide?

Madleen'de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:

• Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

• Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

• Yasemin Acar – Almanya

• Baptiste Andre – Fransa

• Thiago Avila – Brezilya

• Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

• Pascal Maurieras – Fransa

• Yanis Mhamdi – Fransa

• Şuayb Ordu – Türkiye

• Sergio Toribio – İspanya

• Marco van Rennes – Hollanda

• Reva Viard – Fransa

Greta Thunberg, "Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz; çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz" mesajını paylaştı.

Koalisyon, tüm gönüllü ve mürettebatın şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsız olduğunu vurguluyor.

Gemi hangi yardımları taşıyor?

Madleen gemisinin yükü arasında şu ürünler bulunuyor:

• Tıbbi malzemeler

• Un

• Pirinç

• Bebek maması

• Bebek bezi

• Kadın hijyen ürünleri

• Su arıtma kitleri

• Koltuk değnekleri

• Çocuklar için protezler

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