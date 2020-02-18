Maden ocağında şüpheli ölüm

18.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:21

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik beldesindeki özel firmaya ait maden ocağında üretim sırasında işçilerden Recep Bilgin aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çalışma arkadaşları tarafından fark edilen maden işçisi ocaktan çıkarıldı. Yaşanan olayın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri maden işçisine ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından maden işçisi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgin'in ölümü üzerine soruşturma başlattı. Bilgin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA