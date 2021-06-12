Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor
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Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Haberler | Güncel

Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor.

Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde bulunan şelale görenleri kendine hayran bırakıyor. Bozulmamış doğasıyla ahşap mimarisi ve kültürüyle yıllara meydan okuyan Maden Köyü ziyaretçilerine, şehir gürültüsünden ve stresinden uzak bir ortam sunuyor.

Bin 800 rakımlı Maden Köyü, aynı zamanda muhteşem bir şelaleyi de içinde barındırıyor. Ahşap evleri ve doğal yaşamı görmeye gelen yerli ve yabancı turistleri, Maden köyü şelalesini görünce hayran kalıyor. Şelaleyi görmek isteyenler, yeşillikler arasında dar patika yollardan geçerek yaklaşık 40 dakikalık doğa yürüyüşü sonrası sarp kayalıkların arasından dökülen suyun eşsiz manzarası ile buluşuyor.

Şelaleyi ilk kez gören Murat Dursun, "Maden Köyü doğal güzelliği ve ahşap mimarisiyle, aslına bağlı köy yaşantısıyla yıllardır yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Birçok kişinin bilmediği bu şelale, yeni yeni keşfedilmeye başlandı. Ben de komşu köy olan Oba Köyü'nden bu şelalesi görmeye geldim. Mutlaka herkesin burayı görmesini tavsiye diyorum" dedi.

Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor
Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor
Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor
Maden Köyü'nde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman

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