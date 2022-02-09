Maden işçileri karda mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maden işçileri karda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Maden işçileri karda mahsur kaldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan madende çalışan işçiler, mesai bitiminde evlerine giderken yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldı.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan madende çalışan işçiler, mesai bitiminde evlerine giderken yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aladağlar mevkiinde bulunan bir madende çalışan işçiler, mesai bitiminde Derebağ Mahallesi istikametine doğru giderken servis aracı yoğun kar yağışından dolayı ilerleyemedi. 120 işçi kar nedeniyle yolda mahsur kalırken, maden ocağına ait iş makinesi işçilere yardım için geldi.

Toplamda 6 saat süren çalışmanın ardından işçiler evlerine ulaşırken, mahsur kalma görüntüleri de işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yahyalı, Kayseri, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title