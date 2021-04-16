Maden işçileri aşılamada öncelik grupta olmak istiyor

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, yeraltı madenlerinde korona virüs vakalarının artarak devam ettiğini belirterek, "Dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, yeraltı madenlerinde korona virüs vakalarının artarak devam ettiğini belirterek, "Dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yer altı maden iş emekçilerine aşılamada öncelik istiyoruz" dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası maden işçilerinin aşılanmasıyla ilgili taleplerini bir kez daha dile getirdi. Sendika Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay Soma'da sendika binasında yaptığı açıklamada, "Yeraltı madenlerinde vakalar artarak devam etmektedir. Zaten dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken de birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yer altı maden iş emekçilerine aşılamada öncelik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Sekreter Tamer Küçükgencay, "Covid-19 virüsünden dünyada olduğu gibi ülkemizde etkileniyor ve hastalığa yakalanan sayısı artıyor, ölüm oranları yükseliyor. Hem Sağlık Bakanlığımıza hem de Enerji Bakanlığımıza yer altı maden işçileri adına Maden-İş Sendikası olarak öncelikli grupta aşı talebinde bulunduk. Yeraltı madenlerinde vakalar artarak devam etmektedir. Zaten dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken de birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda. Ülkemizde aşılama konusunda Bilim Kurulunun belirlediği ölçütlerde hareket edilmekte ise de, konunun önemi nedeniyle yer altı maden işletmelerinde devamlı ve kesintisiz olarak bir arada çalışmak zorunda olan maden işçileri yer altı koşullarında sıcaklık ve nemde sosyal mesafenin de zaman zaman sıfırlanabildiği bu riskli durumda aşılama da öncelikli olduğunu düşünmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yer altı maden iş emekçilerine aşılamada öncelik istiyoruz. İşyerlerimiz ne kadar önlem alırsa alsın maden işçileri risk taşımaya devam ediyor. Devletimizden acilen maden işçileri için elinden geleni yapmasını istiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı