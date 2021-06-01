"Zor durumdayım" diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı
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"Zor durumdayım" diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı

'Zor durumdayım' diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle işsizlikten yakınan ve dans okulunu kapatan oryantal Didem Kınalı, ekonomik olarak sıkıntı yaşayınca lüks cipini 485 bin TL'ye satışa çıkardı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen eğlence sektörünün içinde yer alan Oryantal Didem Kınalı, önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de objektiflere takıldı. Daha önce yaptığı bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için E-devlet başvurusu yaptığını açıklayan ünlü oryantal, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı.

LÜKS CİPİNİ GALERİYE BIRAKTI

Didem Kınalı, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi. Ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model Land Rover cipin 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi.

ZOR DURUMDAYIM DEMİŞTİ

Kınalı, daha önceki pandemi nedeniyle işsizlikten yakınmış ve "Dans okulumu kapattım hiç bir gelirim yok zor durumdayım. Bir yıldır çalışıyorum, faturalarımı menajerim ödedi, borcum da çoğaldı" diye açıklamada bulunmuştu.

'Zor durumdayım' diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı
'Zor durumdayım' diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı
'Zor durumdayım' diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı

Kaynak: Snob Magazin

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