Madde bağımlısından pes dedirten hırsızlık

Gaziantep'te madde bağımlısının yaptığı hırsızlığın altından pes dedirten bir neden çıktı.

Gaziantep'te madde bağımlısının yaptığı hırsızlığın altından pes dedirten bir neden çıktı. Bağ evinin bahçesindeki el arabasını uyuşturucu satın alabilmek için çalan hırsız, gözaltında verdiği ifadede suçunu itiraf etti.

Gaziantep'te uyuşturucu madde alabilmek için el arabasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Aşağı Arıl Mahallesi'ndeki bir bağ evinin avlusundan el arabası çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı aydınlattı. Görüntülerden hırsızın kimliğini tespit eden ekipler E.D.'yi (21) evinde yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında "uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma"dan suç kaydı bulunduğu öğrenilen E.D.'nin aracının bagajında bulunan el arabası ise sahibine teslim edildi.

Uyuşturucu alabilmek için el arabası çalmış

Gözaltına alınan E.D. karakolda verdiği ifadede hırsızlığı tek başına işlediğini belirterek çaldığı el arabasını satarak uyuşturucu satın almayı planladığını ifade etti. E.D.'nin gözaltına alınma işlemi sırasında yapılan üst aramasında E.D.'nin üzerinde 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıyan hırsızlık anlarında şüpheli E.D.'nin olay yerine araçla geldiği görülüyor. Aracından inerek evin bahçesindeki el arabasını aracının bagajına yükleyen E.D.'nin hızla olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı