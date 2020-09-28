Madde bağımlısı iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
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Madde bağımlısı iki arkadaşın tartışması kanlı bitti

28.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:53

Denizli'de madde bağımlısı iki arkadaşın, parkta sohbet ettikleri sırada çıkan kavgada birbirlerini yaraladı. Karnından bıçaklanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Denizli'de madde bağımlısı iki genç, birbirlerini bıçakla yaraladı. İki bıçak darbesi alan şahıs, bankta yaralı şekilde yatarken bulundu.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ferdi S. ve mahalleye yeni taşındığı öğrenilen Taner E. parkta sohbet ettikleri sırada tartışmaya başladı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen iki şahıstan Taner E, yanındaki meyve bıçakları ile Ferdi S'ye saldırdı. Taner E. boğuşma sırasında elinden yaralanırken karnına aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ferdi S. yerden aldığı taş parçalarını Taner E'ye atarak kaçmaya çalıştı.

POLİS KAN İZLERİNİ TAKİP EDEREK ZANLIYI YAKALADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Ferdi S'yi bankta yaralı şekilde yatarken buldu. Polis, olay yerinden kaçan Taner E'yi de kanayan elinden damlayan kan izlerini takip ederek evini tespit edip yakaladı. Ağır yaralanan Ferdi S. ve Taner E, yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Madde bağımlısı iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
Madde bağımlısı iki arkadaşın tartışması kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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