Madagaskar'da İçişleri Bakanı'nın da olduğu helikopter okyanusa düştü! Tam 12 saat yüzerek kıyıya ulaştı
Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'in bulunduğu helikopter okyanusa düştü. Helikopterin koltuğuna tutunan bakan, denize düşmesinin ardından 12 saat yüzerek kıyıya ulaştı.
Madagaskar'ın kuzeydoğusunda bir helikopter düştü. O sırada helikopterde bulunan ve kazadan kurtulan Madagaskar Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle, 12 saat boyunca yüzerek karaya ulaştı.
Polis ve sahil güvenlik, pazartesi günü düşen helikopter için arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını söylemişti. Madagaskar Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle ve kendisiyle birlikte helikopterde bulunan polis memuru salı sabahı ayrı ayrı deniz kenarındaki Mahambo kasabasında karaya çıktı. İkili, kendilerini düşen helikopterden fırlattıklarını belirtti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda 57 yaşındaki Gelle'in hala üzerine kamuflajı varken bir şezlongun üzerinde yorgun bir şekilde yattığı görülüyor. Üşüdüğünü ancak yaralı olmadığını belirten Gelle, "Ölme zamanım henüz gelmedi" dedi. Pazartesi günü düşen helikopter, Gelle'i adanın kuzeydoğusunda batan bir gemiyi incelemeye götürüyordu.
Emniyet Müdürü Zafisambatra Ravoavy, Gelle'in helikopter koltuklarından birini suyunun üzerinde kalmak için kullandığına inandıklarını belirtti.
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