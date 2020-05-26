Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları Filminin Konusu filmi konusu nedir? Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları Filminin konusu ve oyuncular

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MADAGASKAR 3: AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI FİLMİNİN KONUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aslan Alex, Zebra Marty, Hipopotam Gloria ve Zürafa Melman hâlâ New York'a dönmeye çalışıyorlar. Tabii ki Kral Julien, Maurice ve Penguenler de onlarla birlikteler. Yolculuk onları Avrupa'ya götürüyor; gizlenmek için buldukları sirki Madagaskar stilinde baştan yaratıyorlar.

MADAGASKAR 3: AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI FİLMİNİN KONUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2012 Cuma

Senaryo: Eric Darnell, Noah Baumbach

Seslendirme: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Cedric the Entertainer