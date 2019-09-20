Maçta güreşçinin saçını kesen hakem görevden uzaklaştırıldı
Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) liseler arası maçta bir oyuncunun maç öncesi saçlarını kestiren hakem Alan Maloney görevden uzaklaştırıldı.
20.09.2019 07:45
Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) liseler arası maçta bir oyuncunun maç öncesi saçlarını kestiren hakem Alan Maloney görevden uzaklaştırıldı.
Genç güreşçi Andrew Johnson, aralık ayında yaşanan olayda maçı kazanmasına rağmen gözyaşlarını tutamamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com