Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici
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Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici

29.10.2020 18:36 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:50
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili skandal sözlerine Yunanistan'dan da tepki geldi. Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın Yürütme Kurulu Üyesi Antonis Liakos, Macron'un İslam'a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan tutumuna tepkiler sürüyor. Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ileri süren bir yazı paylaştı.

Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici
Profesör Antonis Liakos

"MACRON'UN İSLAM'A YÖNELİK POLİTİKASI SALDIRGAN VE TEDİRGİN EDİCİ"

Liakos, paylaşımında, "Macron'un İslam'a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici. Dünyadaki en kalabalık üç dinden biri olan; milyonlarca Müslüman'a saldırarak, hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslüman Afrika, Lübnan ve Suriye'deki Fransız politikası ile birleştiğinde doyumsuz sömürgecinin zayıf geri dönüşünü gösteriyor gibi görünüyor" dedi.

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