Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili skandal sözlerine Yunanistan'dan da tepki geldi. Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın Yürütme Kurulu Üyesi Antonis Liakos, Macron'un İslam'a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici olduğunu ifade etti.